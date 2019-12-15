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Украинка Харлан завоевала золото на этапе Кубка мира

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала победу на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в американском Солт-Лейк-Сити.

Харлан сначала обыграла француженку Марион Бруне. А в финале сошлась с китаянкой Дзиаруй Киан.

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Украинка победила уверенно со счетом 15:9. Завоевала свою очередную золотую медаль.

К слову, Вест Хэм с минимальным счетом победил Саутгемптон.

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