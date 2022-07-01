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Факты / Видео / Ирина Тимчишин

Украинки доказали свое мужество: как сильные и независимые дают жару оккупантам

Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV Анна Бурлацка Відеоредактор

Женщины и дети не просто больше всего страдают от войны. Сегодня они еще раз доказывают свою силу. Потому что женщины не только защищают тыл, но делают все для победы.

Сейчас женщина аккумулировала все свои силы. Она воюет на передовой, воспитывает детей, плетет сетки, принимает беженцев, беспокоится, готовит и кормит.

Она спасает жизнь под обстрелами и лечит гражданских. Она стала настоящим лидером. Все это обсудили на украинском женском конгрессе в Ивано-Франковске.

Первый украинский женский конгресс провели во Франковске еще в 1934 году. Тогда там собралось более 10 тысяч женщин с Запада Украины и из-за границы. Сейчас во Франковске стартовал региональный конгресс — масштабы меньше, но роль женщины сложно переоценить.

В стране до 12 млн внутренне перемещенных лиц, впрочем, цифра – не окончательная. Только в Прикарпатье поселилось более 5500 луганчан. Луганщина о потерях войны знает больше всего. Еще два года назад там был создан Совет внутренне перемещенных лиц, большинство из них — женщины.

Опыт Совета использует Министерство евроинтеграции. Примеры интеграции интересны всем регионам.

Объединились женщины и в парламенте. А женская дипломатия поддерживает и спасает государство с первых дней.

Не только Европа поддерживает Украину и наших женщин. Весь мир готов слышать их голос.

Украинские женщины всегда были лидерами, а сегодня и подавно.

В войну они возглавили местные общины, волонтерские организации. Они — движители перемен, образованные и квалифицированные, умело держат свой фронт обороны.

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