Украинская ракета Зенит — эталон на десятилетия. Перспективы страны в космической сфере

Илон Маск в рейтинге лучших ракет в истории первым назвал украинский Зенит.

Признание эксцентричного миллиардера — давно известный факт для специалистов космической отрасли. Ракетоноситель создали в тогда еще Днепропетровске, первые запуски были в середине 80 лет. Опыт показал — это не просто надежный аппарат, он стал эталоном в своем классе на последующие десятилетия.

Независимая Украина не имела собственного космодрома и необходимости в таких многочисленных запусках. Однако ее второй президент Леонид Кучма, который возглавлял КБ Южное и Южмаш, именно тогда, когда создавали Зенит, понимал важность в современном мире уникальных космических технологий и верил, что возможности для прыжка у Украины именно здесь.

Кучма предложил новую философию существования отрасли — предоставление услуг, именно в них нуждалась мировая экономика. Наше государство стало хабом ноу-хау коммерческих запусков — прорывом стал проект Морской старт. Смелое решение — впервые космодром разместили в океане у экватора. Консорциум по США, России и Норвегии выбрал именно Зенит.

Цена запусков становится все дешевле. Украина, как и Маск — готова предлагать свои знания и технологии.

Факты ICTV ранее писали о том, как Украина планирует покорять Луну.

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