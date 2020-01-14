Претендуют на партнерство с NASA. Как Украина планирует покорять Луну

Украина за последний год продемонстрировала свои амбициозные планы в покорении Луны. Отечественные ученые из КБ Южное показали разработанный луноход всему миру, успешно приняв участие в нескольких международных мероприятиях. Все это без поддержки государства.

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На самом деле наше государство имеет давние планы на полет к Луне. И верит, что следующая миссия будет успешной. Украинский аппарат прошел сотни испытаний. Он может доставить на поверхность Луны груз массой до 150 кг. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, украинский изобретатель создал идеальную конструкцию для судов.

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