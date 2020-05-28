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Українська ракета Зеніт – еталон на десятиріччя. Перспективи країни в космічній сфері

Ілон Маск у рейтингу найкращих ракет в історії першим назвав український Зеніт.

Визнання ексцентричного мільярдера – давно відомий факт для фахівців космічної галузі. Ракетоносій створили у тоді ще Дніпропетровську, перші запуски були в середині 80 років. Досвід показав – це не просто надійний апарат, він став еталоном у своєму класі на наступні десятиріччя.

Незалежна Україна не мала власного космодрому і необхідності у таких численних запусках. Однак її другий президент Леонід Кучма, який очолював КБ Південне та Південмаш, саме тоді, коли створювали Зеніт, розумів важливість у сучасному світі унікальних космічних технологій і вірив, що можливості для стрибку в України саме тут.

Кучма запропонував нову філософію існування галузі – надання послуг, саме їх потребувала світова економіка. Наша держава стала хабом ноу-хау комерційних запусків – проривом став проект Морський старт. Сміливе рішення – вперше космодром розмістили в океані біля екватор. Консорціум з США, Росії та Норвегії обрав саме Зеніт.

Ціна запусків стає все дешевшою. Україна, як і Маск – готова пропонувати свої знання і технології.

Факти ICTV раніше писали про те, як Україна планує підкорювати Місяць.

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