Украинские школы Фонда Реал Мадрид признаны лучшими в мире
Открытие еще одного поля Украинской школы Фонда Реал Мадрид собрало на днях множество спортсменов и любителей спорта. Посетили мероприятие и почетные гости — Роберто Карлос и Луиш Фигу.
— Украинские школы Фонда были признаны лучшими в мире. За профессионализм и образцовость в развитии сети школ Фонд передал специальную награду компании-партнеру и общественной организации Эпицентр Детям, — отметил Роберто Карлос, футболист, чемпион мира 2002 года.
Как отмечают представители общественной организации, после открытия нового поля в Киеве, Украинская сеть школ стала, пожалуй, самой большой среди всех 80 стран, где представлен Фонд.
Известные футболисты сыграли с молодыми воспитанниками школы и заверили, что благодаря этому проекту в Украине подрастает новое поколение талантливых игроков с огромным потенциалом.