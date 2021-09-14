Украинские школы Фонда Реал Мадрид признаны лучшими в мире

Открытие еще одного поля Украинской школы Фонда Реал Мадрид собрало на днях множество спортсменов и любителей спорта. Посетили мероприятие и почетные гости — Роберто Карлос и Луиш Фигу.

— Украинские школы Фонда были признаны лучшими в мире. За профессионализм и образцовость в развитии сети школ Фонд передал специальную награду компании-партнеру и общественной организации Эпицентр Детям, — отметил Роберто Карлос, футболист, чемпион мира 2002 года.

Как отмечают представители общественной организации, после открытия нового поля в Киеве, Украинская сеть школ стала, пожалуй, самой большой среди всех 80 стран, где представлен ​​Фонд.

Известные футболисты сыграли с молодыми воспитанниками школы и заверили, что благодаря этому проекту в Украине подрастает новое поколение талантливых игроков с огромным потенциалом.

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