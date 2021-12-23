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Українські ялинкові іграшки підкорили Європу: як виготовляють кульки ручної роботи

Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

Ялинкові іграшки, виготовлені в невеликому селищі Ковшарівка на Харківщині, підкорили Європу. Місцева фабрика виготовляє прикраси як для України, так і для експорту. Чим саме наші іграшки зацікавили європейців – дізнавалися Факти ICTV.

Виробництво потребує майстерності – на фабриці пані Мілія нагріває скляну колбу до 800° C – заготівка під іграшку стає пластичною та дозволяє змінювати форму. За день може видути три сотні таких кульок. Щоправда, нині це робить здебільшого для ексклюзивних замовлень — бо готові вироби дешевше закупити в Китаї. 

– Потрібно зрозуміти скло та зійтися з ним душею. Воно пливе та м’яке – а його треба зловити руками, – розповідає майстриня фабрики іграшок Мілія Прохоренкова.

Кульку фарбують, сушать протягом години та відправляють до лабораторії краси — іграшка готова до прикрашання.

У кожному лотку трафарет з елементом малюнка і відповідна фарба. Картинку збирають мов пазл.

Здебільшого автомат наносить лише контури, а вже фарби та прикраси додають малювальниці. В їхньому цеху нині тигровий аншлаг — іграшки із символом 2022-го, що заготовляли протягом року, вже розкупили, а замовлення надходять і надходять.

– Вони ручної роботи, робот тільки зображення наносить, все інше ми робимо своїми руками, — розповідає майстриня.

Саме такі іграшки — з тваринками — здивували європейців під час виставки у Франкфурті, там Ковшарівська фабрика щороку демонструє свої вироби. Біля стенда українців завжди були відвідувачі — і завжди усміхалися, розповідає керівниця. А ось замовляють європейці зовсім інші прикраси — у Німеччині полюбляють хатинки в сніговому лісі. Французи — пастельні тони й пейзажі. А в Ізраїль імпортують іграшки із символами року — вони до вподоби тамтешнім емігрантам.

– Наша іграшка зовсім відрізняється від європейської – і дизайном, і напрямком своїм, вони у них більш приглушені, сірі, а у нас яскраві, красиві, тому вони знаходять свій ринок збуту, — розповідає директорка фабрики іграшок Ірина Ковалевська.

Працює фабрика цілий рік, виготовляють понад мільйон прикрас щороку і більшість продають усе ж в Україні, твердить керівниця фабрики. І хоча в розпалі тигровий сезон, тут уже готуються до 2023-го року – коли в тренді будуть кролики.

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