В Мариуполе сломалась новогодняя елка, верхушка упала на землю

Сегодня, 19 декабря, в Мариуполе произошел инцидент на главной площади города. Там обрушилась новогодняя украшенная елка.

Верхушка деревца упала на землю.

Елка не выдержала натиска ветра и переломилась пополам. Верхняя часть вместе со звездой упала набок и сейчас лежит у подножия. Вокруг елки установлены арки, а потому новогодняя красавица приземлилась именно на металлическое ограждение.

Территория вокруг зеленой красавицы оцеплена, горожанам не позволяют близко подходить к сломанной конструкции. Иллюминация не работает.

На место падения центральной елки Мариуполя прибыли спасатели.

В пятницу, 17 декабря, в Киеве стартовали продажи живых новогодних деревьев на почти 200 ярмарках. Их работа продлится до Нового года, 31 декабря.

Адреса всех ярмарок, где можно купить елки в Киеве, можно увидеть по ссылке.

Как уточнили в КГГА, для работы официальных ярмарок существует ряд требований.

Джерело: Вечірній Маріуполь