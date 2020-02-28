Украинские заробитчане продолжают ездить в Италию несмотря на вспышку коронавируса

Коронавирус и его распространение не особо пугают украинцев. Ежедневно сотни автобусов отправляются в разные уголки Европы. В Италию, где европейский центр вируса, каждый день отправляются заробитчане.

Дважды в неделю из Львова в Италию выезжают около сотни украинцев, а в летний сезон – в разы больше. В основном это заробитчане, которые приезжали в Украину в отпуск, или же на праздники. Более десятка автобусов с заробитчанами ежедневно курсируют через границу с Ивано-Франковского вокзала. Но большинство людей едет бусиками и своим транспортом, поэтому посчитать всех невозможно. В общем пассажиропоток не уменьшается. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, в Борисполь из Италии прибыла женщина с повышенной температурой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.