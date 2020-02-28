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Українські заробітчани продовжують їздити в Італію попри спалах коронавірусу

Коронавірус і його поширення не особливо лякають українців. Щодня сотні автобусів вирушають у різні куточки Європи. В Італію, де європейський осередок вірусу, кожного дня відправляються заробітчани.

Двічі на тиждень зі Львова в Італію виїжджають близько сотні українців, а у літній сезон – у рази більше. Здебільшого це заробітчани, які приїжджали в Україну у відпустку, або ж на свята. Понад десяток автобусів із заробітчанами щодня курсують закордон з Івано-Франківського вокзалу. Та більшість людей їде бусиками і своїм транспортом, тож порахувати всіх неможливо. Загалом пасажирів не меншає. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, в Бориспіль з Італії прибула жінка з підвищеною температурою.

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