Украинских аграриев окрестили героями! Что будет с урожаем этого года и удастся ли его продать

Украинских аграриев уже окрестили героями – буквально под пулями они собирают хлеб. Смогут ли его продать? В отсутствие экспорта прошлогоднее зерно вынуждены сбывать за бесценок.

Трейдеры, скупающие стратегическое зерно, правят рекордно низкие цены, потому что предложение внутри страны аномально высокое. Ведь большинство из запланированного на экспорт лежит в зернохранилищах через российскую блокаду портов.

Учитывая, что Украина не потребляет и половины выращиваемого зерна, потребности запасаться нет – говорят в Минагро. Там прогнозируют даже в этом году в условиях войны – 50 млн тонн урожая. В то время как внутреннему рынку нужно всего 20. А еще с прошлого года осталось столько же.

Пока морские пути для экспорта заблокированы, есть альтернативные. Но они более дорогие и длинные. Железная дорога – из-за разной ширины путей у нас и в ЕС. Речных портов, через которые транспортируют зерно, всего два – это Рени и Измаил на Дунае – и они загружены. Везти фурами через Польшу тоже долго, из-за очередей на границе. И это не только зерновозы.

Если вывозить такими темпами, то понадобится почти год, чтобы продать еще прошлогодние запасы.

Чтобы ускорить логистику и соответственно сбывать больше зерна, фермерам пообещали пускать фуры через два дополнительных пункта пропуска. В свою очередь, ряд европейских стран отменили санитарную проверку грузов, если зерно идет транзитом. Свою поддержку пообещала Польша, принимающая фуры первой. Но здесь есть нюанс.

Впрочем, даже когда суда с украинским зерном смогут выйти в Черное море, их нужно будет охранять, потому что угроза атак со стороны России остается. Здесь Украина ведет переговоры с Турцией и ООН.

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