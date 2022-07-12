Українських аграріїв охрестили героями! Що буде з цьогорічним урожаєм і чи вдасться його продати

Українських аграріїв уже охрестили героями – буквально під кулями вони збирають хліб. Та чи зможуть його продати? За відсутності експорту торішнє зерно змушені збувати за безцінь.

Трейдери, що скуповують стратегічне збіжжя, правлять рекордно низькі ціни, бо пропозиція всередині країни аномально висока. Адже більшість із запланованого на експорт – лежить у зерносховищах через російську блокаду портів.

Враховуючи, що Україна не споживає й половини зерна, що вирощує, потреби запасатися немає – кажуть у Мінагро. Там прогнозують навіть цьогоріч в умовах війни – 50 млн тонн урожаю. Тоді як внутрішньому ринку треба лише 20. А ще з минулого року лишилося стільки ж.

Доки морські шляхи для експорту заблоковані, є альтернативні. Але вони дорожчі і довші. Залізниця – через різну ширину колій у нас і в ЄС. Річкових портів, через які транспортують зерно, усього два – це Рені та Ізмаїл на Дунаї – і вони завантажені. Везти фурами через Польщу теж довго, через черги на кордоні. І це не лише зерновози.

Якщо вивозити такими темпами, то знадобиться майже рік, щоб продати ще торішні запаси.

Аби пришвидшити логістику і відповідно збувати більше зерна, фермерам пообіцяли пускати фури через два додаткові пункти пропуску. Своєю чергою ряд європейських країн скасували санітарну перевірку вантажів, якщо зерно іде транзитом. Свою підтримку пообіцяла Польща, яка приймає фури першою. Але тут є нюанс.

Утім, навіть коли судна з українським зерном зможуть вийти в Чорне море, їх треба буде охороняти, бо загроза атак з боку Росії лишається. Тут Україна веде перемовини з Туреччиною та ООН.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.