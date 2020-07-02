Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Украинцы боятся ехать в Карпаты: восстановился ли курорт после наводнений

Лето –  пора отпусков и отдыха. Карантин закрыл иностранные курорты. Поэтому украинцы начали интересоваться внутренним туризмом.

Первое, что приходит в голову –  это Карпаты. Однако масштабные наводнения разрушили планы украинцев и большинство из них сейчас боятся посещать популярный курорт.

Но местные уверяют, что туристические дороги уже расчищают, а все комплексы отдыха и рестораны – работают.

Самые популярные места в Яремче и других соседних селах, где раньше были массы украинцев и иностранцев, сейчас пустуют. Решаются посещать их единицы.

Мало туристов сейчас и в селе Микуличин. Наводнение там принесло свои потери: часть села затопил местный поток. Люди признаются, что из-за этого приходится отказывать многим туристам, которые интересуются курортом.

Читайте: Отдых в Карпатах летом: куда ехать в 2020 году

Гостей в Карпатах сейчас в четыре раза меньше, чем обычно. Но стихия напугала не всех и поэтому некоторые туристы все же решаются туда приехать.

Дорогу и мосты в селах и на трассах государственного значения восстанавливают. Однако до сих пор заблокированы проезды к водопадам, туристических тропам и другим популярным локациям.

Непогода в области принесла ущерб на более миллиарда грн. Кабмин обещает выделить полмиллиарда грн на ликвидацию последствий.

Также сотни домов были подтоплены и в Ивано-Франковской областе. На помощь местным жителям пришли спасатели ГСЧС, которые эвакуировали четырех человек.

Теги: , ,

По теме

1 июля туроператор ANEX Tour провел украинских туристов в солнечную Турцию
1 июля туроператор ANEX Tour провел украинских туристов в солнечную Турцию
Вырубка лесов в Карпатах: можно ли победить мафию и схемы вывоза древесины
Вырубка лесов в Карпатах: можно ли победить мафию и схемы вывоза древесины
Изменится навсегда: глава Airbnb о будущем туризма после Covid-19
Изменится навсегда: глава Airbnb о будущем туризма после Covid-19
Непогода в Украине: четырем областям угрожают паводки
Непогода в Украине: четырем областям угрожают паводки
В Албанию из Киева отправился первый чартерный рейс
В Албанию из Киева отправился первый чартерный рейс
Олешковские пески, Аскания-Нова и башня Витовта: что посмотреть на Херсонщине
Олешковские пески, Аскания-Нова и башня Витовта: что посмотреть на Херсонщине
Открытие границ для украинцев: список стран, куда можно полететь без ограничений
Открытие границ для украинцев: список стран, куда можно полететь без ограничений
Куда полететь на море в 2020 году — цены и список рейсов из Украины
Куда полететь на море в 2020 году — цены и список рейсов из Украины

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх