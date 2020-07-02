Украинцы боятся ехать в Карпаты: восстановился ли курорт после наводнений

Лето – пора отпусков и отдыха. Карантин закрыл иностранные курорты. Поэтому украинцы начали интересоваться внутренним туризмом.

Первое, что приходит в голову – это Карпаты. Однако масштабные наводнения разрушили планы украинцев и большинство из них сейчас боятся посещать популярный курорт.

Но местные уверяют, что туристические дороги уже расчищают, а все комплексы отдыха и рестораны – работают.

Самые популярные места в Яремче и других соседних селах, где раньше были массы украинцев и иностранцев, сейчас пустуют. Решаются посещать их единицы.

Мало туристов сейчас и в селе Микуличин. Наводнение там принесло свои потери: часть села затопил местный поток. Люди признаются, что из-за этого приходится отказывать многим туристам, которые интересуются курортом.

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Гостей в Карпатах сейчас в четыре раза меньше, чем обычно. Но стихия напугала не всех и поэтому некоторые туристы все же решаются туда приехать.

Дорогу и мосты в селах и на трассах государственного значения восстанавливают. Однако до сих пор заблокированы проезды к водопадам, туристических тропам и другим популярным локациям.

Непогода в области принесла ущерб на более миллиарда грн. Кабмин обещает выделить полмиллиарда грн на ликвидацию последствий.

Также сотни домов были подтоплены и в Ивано-Франковской областе. На помощь местным жителям пришли спасатели ГСЧС, которые эвакуировали четырех человек.