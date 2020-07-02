Українці бояться їхати в Карпати: чи відновився курорт після повеней

Літо – пора відпусток та відпочинку. Карантин закрив іноземні курорти. А тому українці почали цікавитись внутрішнім туризмом.

Перше, що приходить на думку – це Карпати. Проте масштабні повені зруйнували плани українців і більшість з них зараз бояться відвідувати популярний курорт.

Але місцеві запевняють, що туристичні дороги вже розчищають, а усі комплекси відпочинку і ресторани – працюють.

Найпопулярніші місця в Яремчі та інших сусідніх селах, де раніше були маси українців та іноземців, зараз пустують. Наважуються відвідувати їх одиниці.

Мало туристів зараз і в селі Микуличин. Повінь там принесла свої втрати: частину села затопив місцевий потічок. Люди зізнаються, що через це доводиться відмовляти багатьом туристам, які цікавляться курортом.

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Гостей у Карпатах зараз вчетверо менше, ніж зазвичай. Але стихія налякала не всіх і тому деякі туристи все ж наважуються туди приїхати.

Дорогу та мости в селах і на трасах державного значення відновлюють. Проте досі заблоковані проїзди до водоспадів, туристичних стежок та інших популярних локацій.

Негода в області принесла шкоди на понад мільярд грн. Кабмін обіцяє виділити півмільярда грн на ліквідацію наслідків.

Також сотні будинків було підтоплено і на Івано-Франківщині. На допомогу місцевим жителям прийшли рятувальники ДСНС, які евакуювали чотирьох людей.

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