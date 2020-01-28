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Українці в Антарктиді: чим займаються та як допомагає держава

Вже 200 років Антарктида перебуває під пильним наглядом науковців. Саме 28 січня 1820 року експедиція відкрила цей новий материк. Україна одна з 30 країн, яким пощастило досліджувати льодовий континент. І хоча Антарктида повністю вкрита льодом, вона приховує великі поклади нафти, газу та різних металів.

Лише біля української станції було розвідано сім родовищ. Юридично добувати будь-що на материку заборонено, також і сучасні технології неефективні за низьких температур. А от для науковців континент – це рай для досліджень. Наші біологи на основі арктичних мікроорганізмів навіть створили ліки проти запалень. Деталі у сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, вперше за 20 років! Україна вивчатиме Антарктиду і Арктику на власному судні.

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