Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Четырехлетний Саша пришел в школу за компанию со старшим братом Марком. Тот – первоклассник. Мама мальчиков, Виктория, захотела, чтобы ее первоклассник ходил в школу.

— Уроки, парта, взаимодействие с учителем – так, по моему мнению, ребенок лучше социализируется. Он привыкает. Заниматься дома с мамой – это все равно не то, – говорит женщина.

В столице будут очно учиться 240 тысяч детей. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом. В одной из киевских школ почти все родители проголосовали за офлайн-обучение. Те, кто находится за границей, выбрали индивидуальную форму, либо экстернат, когда ребенок учится самостоятельно, либо семейную, когда процесс организуют родители.

— Дети будут получать консультации по каждому предмету по 15 мин. Два раза в год они обязаны предоставлять работы, которые они проделали и соответственно мы оцениваем эти работы, — рассказывает учительница начальных классов Нина Васильковская.

Отпускать сына боязно, говорит Виктория, но во время тревоги в школе надежнее, чем дома в коридоре. Здесь есть два укрытия. В одном с прошлого года стоят парты и запас воды. А остальное, просторнее – еще ремонтируют.

– Нам объяснили, что если будет длительная тревога, дети будут продолжать занятия уже в укрытии, – говорит Виктория.

Образовательный процесс в Украине будет проходить в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Последний избрали в УВК номер 4 в Днепре. Это значит, что дети будут учиться и дома, и за партами. Но будут ходить в две смены, объясняет директор.

— После утренней смены у детей будет большой перерыв, чтобы они шли домой и 5 урок у них будет дистанционно. Что касается старшей школы, они начинают учиться с 12 часов дня, то у них будет два первых урока дистанционно, — говорит директор УПК №4 г. Днепра Роман Швец.

До такого компромисса дошли, потому что укрытие не вмещает всех учеников. За каждым классом закреплено подходящее место. Укрытие имеет три входа и три выхода, работает система вентиляции. Живое обучение поможет подтянуть знания, которые просели на онлайне, надеется директор.

Ольга – мама первоклассника. Решила, что ее сын будет учиться очно. Обошла три заведения в Днепре. В первые два предлагали только онлайн-уроки.

– Я считаю, что с ребенком, которому 6 лет, невозможно заниматься дома. Она не будет сидеть, потому что будет хотеть играть в игры и ничего не будет знать, – подмечает Елена.

Из-за постоянных обстрелов будут дистанционно учиться дети прифронтовых Херсона и Запорожья, куда ракеты долетают за 40 секунд. В Николаевской области, тоже в основном онлайн, как и в Харькове. Но здесь уроки будут проводить еще и в метро. Несколько дней в неделю в подземке будут учиться 60 классов, но станции еще ремонтируют.

Все школы Львова начинают обучение офлайн, но 60% заведений будут работать по той же смешанной форме, потому что не хватает мест в укрытиях. 10 школ города вообще не имеют бомбоубежищ.

— Школы, которые не имеют своих собственных укрытий, заключают соглашения с теми учреждениями, в которых есть укрытия, – объясняет руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Львовский лицей Орияна примет всех своих учеников. Два здешних бомбоубежища вместят более тысячи детей.

– Сделали частично силами школы ремонт, частично усилиями родителей. Родители сделали здесь пол, помогли с электричеством, – рассказывает директор лицея Орияна Ирина Коропецкая.

Лицей в Кагарлыке Киевской области имеет статус опорного заведения. В него школьными автобусами будут привозить детей из 28 сел, но транспорта нужно больше.

— Есть такие автобусы, которые по три раза совершают подвоз каждое утро, выезжают с шести утра. Хотелось бы немного разгрузить, – говорит начальница отдела образования Кагарлыцкой территориальной громады.

На учеников, которые находятся за границей, а их почти миллион, Минобразования в этом году снизило нагрузку. В родной школе достаточно будет изучить украинский блок программы – это 6-8 часов в неделю. Остальные предметы дети могут освоиться в иностранной школе, их зачислят автоматически.

Шестиклассница Юля из Львова будет учиться в Перемышле, в польско-украинской школе.

— Я отдала дочь в украинскую школу, потому что я считаю, что мы — украинцы, должны поддерживать свое, украинское, — говорит мама школьницы Оксана.

Девушка уже свободно пишет и разговаривает на польском. Еще дистанционно учится в украинской школе. Признается: в Перемышле – легче. Домашних заданий – меньше. Часто посещают музеи, ходят на экскурсии.

– Каждый праздник, который проходит в Украине, в польской школе проводят тоже. Больше всего мне запомнилось, как был вечер с кутей: вареники, борщ и кутья, – рассказывает ученица 6 класса Юлия.

За самый высокий балл в классе Юлия получила разовую стипендию – сто злотых. Это поощряет учиться, но семья планирует вернуться домой.

— Хотим, чтобы быстрее закончилась война. Чтобы все дети могли ходить в школу, быть в безопасности и учиться, — говорит мама Юлии Оксана.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.