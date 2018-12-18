В 9 лет преподает: парень из Одессы стал самым молодым учителем Украины

Никите Ковальчуку из Одессы девять лет – и он преподает в старшей школе. Парень стал первым национальным рекордсменом в номинации самый молодой преподаватель математического анализа.

Преподавать математику Никита начал во втором классе. Тогда его учениками были восьмиклассники. К урокам вундеркинд готовится по конспектам, которые ему помогает составлять отец-программист. Любовь к точным наукам у парня от него.

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Папа не любит называть сына вундеркиндом. Говорит, никто не заставляет парня много учиться – на математику ежедневно Никита тратит не более 15 минут.

Парень еще не определился, чем будет заниматься в будущем. Кроме точных наук он любит английский, химию и ядерную физику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кличко станет преподавателем Гарварда.

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