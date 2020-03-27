В Украине критическая ситуация с донорской кровью из-за Covid-19

Банки донорской крови в Украине пустеют. Из-за карантина — критическая ситуация в Одесской области, Черкасской, Черниговской, на Закарпатье.

Запасы заканчиваются, а количество доноров уменьшилось в разы. Люди боятся идти из-за пандемии коронавируса.

Медики уверяют: сдавать кровь безопасно. Выдают маски и организовывают бесплатный подвоз. Доноров призывают сдавать кровь, ведь это спасает жизни. Подробности в сюжете Светланы Ковбицы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Украине не хватает доноров крови.

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