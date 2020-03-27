В Україні критична ситуація з донорською кров’ю через Covid-19

Банки донорської крові в Україні порожніють. Через карантин – критична ситуація в Одеській області, Черкаській, Чернігівській, на Закарпатті.

Запаси закінчуються, а кількість донорів зменшилася в рази. Люди бояться йти через пандемію коронавірусу.

Медики переконують: здавати кров безпечно. Видають маски та організовують безкоштовний підвіз. Донорів закликають здавати кров, адже це рятує життя. Подробиці у сюжеті Світлани Ковбиці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому в Україні не вистачає донорів крові.

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