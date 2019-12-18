В Украине создали 3D-модели достопримечательностей и музеев

Знаменитую Андреевскую церковь можно рассмотреть в деталях, которые не видны с земли. 3D-модели украинских памятников архитектуры и музеев создала группа молодых людей.

Сначала нужна качественная фото- и видеосъемка. Используют квадрокоптер и лазерные сканеры для высокой точности. Обычно, фотографирование занимает несколько часов.

В результате – можно рассмотреть детали украшений, лицо огромных статуй, и заглянуть внутрь разрушенных башен Червоноградского замка на Тернопольщине, что по красоте прежде не уступал европейским.

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В 3D-моделях можно сохранить внешний вид украинских памятников, которые разрушаются, и старых и дорогих экспонатов музеев. Так появились 3D-туры пещерой Вертеба, Софией Киевской, музеем войны Скала в Коростене, музеями Сергея Королева, Голодомора, становления украинской нации и Блещунова в Одессе.

Изображение – заслуга и 3D-модельера, который обрабатывает их, и в результате мы видим и рельеф, а также трещинки глазури на древней японской вазе и украинском кувшине.

3D-модели интересны и иностранцам, и самим украинцам. Компания размещает свои работы на сайте. У авторов проекта много планов, ведь в Украине немало уникальных памятников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выглядели исчезнувшие Пальмира и мечеть Аль-Нури.

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