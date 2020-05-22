В Украине за два месяца карантина продажа велосипедов выросла вдвое

Остановленный общественный транспорт и метро на замке автоматически изменили антураж украинских улиц — кроме страшных пробок, сразу бросаются в глаза заброшенные старые авто, место которым уже давно на свалке. Однако, когда припекло, владельцы вытащили их из забвения. Значительно больше елекросамокатов и конечно велосипедов, двухколесный превратился в доступный и безопасный способ передвижения в карантине.

Столичные велосипедисты против киевских пробок и запрета общественного транспорта. За два месяца карантина продажи велосипедов увеличились в 2-2,5 раза.

Если раньше украинцы воспринимали двухколесного коня как развлечение или спорт, то теперь все больше байк становится полноценным транспортом.

Всплеск спроса и рост доллара не повлиял на стоимость велосипедов, в магазинах еще можно увидеть и скидки, однако склады с байками резко опустели, а нового завоза из-за закрытия границ пока нет.

С ростом продаж вырастут и велокражи, поэтому, покупая нового 2-колесного друга, надо заложить до 10% от его стоимости на велозамок. И много и тех, кто получил с балконов старые велосипеды и понес в ремонт.

Факты ICTV ранее писали о том, на что обращать внимание при покупке велосипеда.

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