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В Україні за два місяці карантину продаж велосипедів зріс удвічі

Зупинений громадський транспорт і метро на замку автоматично змінили антураж українських вулиць – окрім страшних заторів, одразу кидаються в око занедбані старі авто, місце яким вже давно на звалищі. Однак, коли припекло, власники витягли їх із забуття. Значно побільшало елекросамокатів і звісно велосипедів, двоколісний перетворився на доступний і безпечний засіб пересування в карантині.

Столичні велосипедисти проти київських заторів та заборони громадського транспорту. За два місяці карантину продаж роверів збільшився у 2-2,5 рази.

Якщо раніше українці сприймали двоколісного коня як розвагу або спорт, то тепер все більше байк стає повноцінним транспортом.

Сплеск попиту та зростання долару не вплинув на вартість роверів, в магазинах ще можна побачити і знижки, однак склади з байками різко спорожніли, а нових завезень через закриття кордонів поки немає.

Із зростанням продажів зростуть і велокрадіжки, тому, купуючи нового 2-колісного друга, треба закласти до 10% від його вартості на велозамок. Та багато й тих, хто дістав з балконів старі велосипеди і поніс в ремонт.

Факти ICTV раніше писали про те, на що звертати увагу при купівлі велосипеду.

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