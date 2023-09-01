В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников

1 сентября Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь переходят на новый церковный календарь 2023 и почти все главные праздники будут отмечать с большинством христиан мира.

Против календарной реформы только Украинская православная церковь Московского патриархата, которая и дальше будет держаться старого стиля вместе с Русской православной церковью.

Новый календарь для верующих ПЦУ — новоюлианский. Он не просто убирает 13 дней отставания, но и позволяет праздновать главные праздники вместе с большинством христиан восточного, почти всеми христианами западного обряда. Прихожане ПЦУ, которые по определенным причинам еще не готовы, могут остаться на старом летоисчислении.

— Церковь в конце концов переходит на астрономически верный календарь. Церковь живет в реальности. В реальности календаря, которым живут люди. В реальности к тому солнцу, которое восходит и заходит, — говорит ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Верующие ПЦУ, как и греко-католики, которые переходят на григорианский календарь для неподвижных праздников, уже в этом месяце будут праздновать по-новому.

День Рождения Богородицы — 8 сентября. Покрова уже 1 октября, а чествование Архистратига Михаила перешло на 8 ноября.

Сместилось на 13 дней и Введение — 21 ноября. Андрея Первозванного будет 30 ноября, а День Святого Николая отныне 6 декабря.

Один из главных праздников — День рождения Христа Украина теперь будет отмечать со всем миром 25 декабря. Щедровать и праздновать Маланку будем 31 декабря, а праздник Василия — в первый день Нового года.

Освящать воду на Богоявление будем 6 января. Сретение Господне теперь 2 февраля, а Благовещение перешло на 25 марта.

Ивана Купала переместился на 24 июня. Святых Апостолов Петра и Павла будем почитать 29 июня, а праздник Пророка Ильи перенесли на 20 июля.

Медовый Спас теперь 1 августа. Преображение Господне и Яблочный спас — 6 августа, а праздник Успения Богородицы — 15 августа.

— Наш календарь должен быть именно украинским православным календарем. Наш календарь должен рассказывать историю нашей святости, историю нашей церкви, историю нашего народа. Этот календарь должен вдохновлять, должен чему-то учить, — добавляет Георгий Коваленко.

Пасха и связанные с ней Троица и Вознесение Господне высчитываются по лунному календарю и пока неизменны. Но на уровне Константинополя и Ватикана уже думают объединить даты главного праздника всех христиан планеты.

— Мы ожидаем, что со временем еще весь православный мир договорится с католическим миром, как праздновать Пасху. И те немногочисленные праздники, которые зависят от Пасхи — Пятидесятницу, Вознесение — чтобы все христиане в мире праздновали в один день, — объясняет религиовед Юрий Черноморец.

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