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Яна Брензей, Ведуча Вікна Новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки

В Україні відбувається набір на посаду помічника ветерана. Пілотний проєкт наразі запустили в чотирьох областях – Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.

Про мету запровадження інституту помічників ветеранів та їхні обов’язки розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита.

Що відомо про проєкт і скільки подано заяв

Реалізація експериментального проєкту стартувала з 1 липня, поки що в чотирьох регіонах.

Станом на 20 липня було подано 220 заяв.

– Це ті люди, які виважено готові подати заяву для того, щоб потенційно бути працевлаштованими на посаду помічника ветерана, – зазначила Тетяна Калита в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

Середній вік тих, хто подав заяви, становить 43 роки. З них – 54% жінок і 46% чоловіків.

Подати заяву можна онлайн – через електронний кабінет на сайті eveteran.gov.ua.

Набір триватиме доти, доки не будуть зайняті всі посади. На сьогодні доступно 400 вакансій.

Надалі прийом розширять, коли проєкт запустять по всій Україні та буде потреба в кадровому резерві.

Хто може стати помічником ветерана

Кандидатами можуть бути громадяни України, які володіють українською мовою та мають освіту, не нижчу від молодшого бакалавра.

Серед 220 кандидатів, які вже подали заяви, диплом бакалавра мають 48%, а магістра – 52%. Найчастіше відгукуються люди, які мають спеціальності в сферах права, фінансів, обліку та аудиту, а також педагогіки.

У пріоритеті будуть кандидати, які мають статус ветерана війни або є родичами військовослужбовців, членами сімей полеглих воїнів.

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Чим займатимуться помічники ветеранів

Ключовий обов’язок помічника ветерана – допомогти військовослужбовцям під час переходу від військової служби до цивільного життя.

Йдеться про індивідуальний професійний супровід ветеранів та членів їхніх сімей за принципом “рівний – рівному”.

Нові працівники надаватимуть колишнім військовослужбовцям психологічну та юридичну допомогу, допомагатимуть з адаптацією у цивільному житті та з отриманням необхідних довідок.

За потреби вони мають допомогти з проходженням програм підвищення кваліфікації, у питаннях працевлаштуванням. Тобто всі потреби, які виникатимуть у ветеранів, – мають знаходити супровід і підтримку з боку помічників.

– Якщо треба проговорити вдома, в домашніх умовах, разом із сім’єю (ветерана. – Ред.) – це також одна зі складових комунікації, яка є в функціональних обов’язках помічника, – уточнила Тетяна Калита.

Кожен помічник відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді. Напрацьовується підхід, “коли помічник за потреби може знайти свого ветерана – того, хто повернувся в громаду”.

Заступниця міністра запевнила, що для майбутніх помічників передбачили “достойну заробітну плату”. Вивчається можливість надання планшетів чи інших технічних засобів, щоб вони могли максимально комфортно працювати в будь-якому місці.

Однією з точок дотику між ветеранами та помічниками в громадах можуть бути ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг). Якщо ж таких установ немає, громада може самостійно порекомендувати “максимально комфортне місце”.

Навчання для помічників ветеранів

Обов’язкове навчання заплановано на серпень. Майбутніх помічників готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі закладів вищої освіти.

Для цього вже розроблені спеціальні програми.

Крім того, проводиться навчальний курс і для тих, хто навчатиме помічників ветеранів.

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військові ЗСУ

Війна в Україні, ветерани, ЗСУ, Кабінет міністрів
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