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В Украину идут три новых штамма гриппа – кто в зоне риска

В Украину идут новые штаммы вирусов гриппа. Два типа А Канзас и Брисбен, а третий типа В – Колорадо.

Эти разновидности новые для Украины, поэтому у людей нет иммунитета. Грипп типа А более агрессивен, чаще дает осложнения с пневмонией и даже смертельно опасен.

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Канзас больше угрожает пожилым людям, а Брисбен – детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями.

Первые случаи гриппа ожидают уже с декабря, а пик – в конце января и начале февраля. Поэтому врачи призывают вакцинироваться. Лучше всего это сделать до начала эпидемии.

Напомним, Медикам ООС могут предоставить статус участника боевых действий.

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