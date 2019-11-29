В Украину идут три новых штамма гриппа – кто в зоне риска
В Украину идут новые штаммы вирусов гриппа. Два типа А Канзас и Брисбен, а третий типа В – Колорадо.
Эти разновидности новые для Украины, поэтому у людей нет иммунитета. Грипп типа А более агрессивен, чаще дает осложнения с пневмонией и даже смертельно опасен.
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Канзас больше угрожает пожилым людям, а Брисбен – детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями.
Первые случаи гриппа ожидают уже с декабря, а пик – в конце января и начале февраля. Поэтому врачи призывают вакцинироваться. Лучше всего это сделать до начала эпидемии.
Напомним, Медикам ООС могут предоставить статус участника боевых действий.
2019-11-29
Теги: Імунітет, вірус грипу, Медицина в Україні, болезниЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.