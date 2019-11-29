В Україну йдуть три нові штами грипу – хто в зоні ризику
В Україну сунуть нові штами вірусів грипу. Два типу А Канзас і Брісбен, а третій типу В – Колорадо.
Ці різновиди нові для України, тож у людей немає імунітету. Грип типу А більш агресивний, частіше дає ускладнення з пневмонією і навіть смертельно небезпечний.
Дивіться: Як уберегтися від сезонних хвороб – поради лікарів
Канзас більше загрожує літнім людям, а Брісбен – дітям, вагітним і людям з хронічними захворюваннями.
Перші випадки грипу очікують уже з грудня, а пік – наприкінці січня і початку лютого. Тож лікарі закликають вакцинуватися. Найкраще це зробити до початку епідемії.
Нагадаємо, медики із зони ООС можуть отримати статус учасника бойових дій.
2019-11-29
Теги: Імунітет, вірус грипу, Медицина в Україні, хворобиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.