В Україну йдуть три нові штами грипу – хто в зоні ризику

В Україну сунуть нові штами вірусів грипу. Два типу А Канзас і Брісбен, а третій типу В – Колорадо.

Ці різновиди нові для України, тож у людей немає імунітету. Грип типу А більш агресивний, частіше дає ускладнення з пневмонією і навіть смертельно небезпечний.

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Канзас більше загрожує літнім людям, а Брісбен – дітям, вагітним і людям з хронічними захворюваннями.

Перші випадки грипу очікують уже з грудня, а пік – наприкінці січня і початку лютого. Тож лікарі закликають вакцинуватися. Найкраще це зробити до початку епідемії.

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