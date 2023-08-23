Учился крутить педали с нуля: 70-летний француз приехал в Киев на велосипеде, чтобы помочь украинцам

70-летний Карим Луниси преодолел более 4 тыс. км из Франции в Украину на велосипеде, чтобы помочь украинцам. Ради благотворительного путешествия мужчине пришлось научиться ездить на двухколесном велосипеде и проехать шесть стран. На поездку во Львов у француза ушло 2 месяца.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Карим Луниси собрал вещи и поехал во Львов, чтобы вступить в ряды ВСУ. Из-за почтенного возраста и плохого знания английского языка мужчине отказали.

— Я понимал, что могу быть полезен как врач и я преодолел такой далекий путь. Когда нас отвезли на границу, мы автостопом вернулись обратно.

Вернувшись, мужчина остался в Украине волонтером. Он жил с переселенцами на Львовщине, а после деоккупации поехал с гуманитарной помощью в Киевскую область.

Но вскоре мужчина потерял документы и ему пришлось вернуться домой. Там Карим создал ассоциацию по сбору средств на нужды украинцев, а сам решил, что поедет в благотворительное велопутешествие из Европы в Украину. На подготовку потратил почти полгода, потому что учиться ездить на двухколесном пришлось с нуля.

— Когда я был маленький, у меня был трехколесный велосипед и это был мой весь опыт. Когда я взял взрослый велосипед, я даже не помнил, как его правильно держать. Моя жена сначала сказала “Нет, лучше займись домашними делами, убери двор или что-то отремонтируй”. Но я ее убедил. Меня очень поддержали мои дети, — признается Карим Луниси.

Составить подробный маршрут помогла дочь, поэтому Карим отправился из французского Порнише. Впереди было шесть стран и тысячи километров. Ночевать приходилось в хостелах, а иногда в палатке.

— Трудно было физически, не все дороги в Европе приспособлены к велосипеду. Я часто блуждал, также приходилось ехать по оживленным трассам между машинами, а это опасно, — вспоминает мужчина.

За два месяца Карим таки доехал до Львова. Там сделал небольшой перерыв и отправился в столицу. Признается, что осознавал все риски из-за регулярных обстрелов россиян.

— Когда я вышел на пенсию, то решил осуществлять все свои желания. Мне не было страшно умереть от ракетного обстрела, потому что лучше погибнуть, когда ты все свои цели реализовал. А помочь украинцам — это мое желание, — объясняет француз.

Сейчас мужчина вернется домой во Францию, но надеется уже скоро приехать в Украину с помощью. За время путешествия Кариму удалось собрать более €1,7 тыс. За эти деньги мужчина хочет приобрести генераторы и медицинские аптечки для военных.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.