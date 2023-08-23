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Подорожі
Олена Ровенчук, Журналістка Вікна СТБ

Вчився крутити педалі з нуля: 70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям

70-річний Карім Лунісі подолав понад 4 тис. км із Франції до України на велосипеді, аби допомогти українцям. Заради благодійної подорожі чоловіку довелося навчитися їздити на двоколісному велосипеді та проїхати шість країн. На поїздку до Львова у француза пішло 2 місяці.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Карім Лунісі зібрав речі та поїхав до Львова, аби вступити до лав ЗСУ. Через поважний вік і погане знання англійської мови чоловіку відмовили.

– Я розумів, що можу бути корисний як лікар і я подолав такий далекий шлях. Коли нас відвезли на кордон, ми автостопом повернулися назад.

Повернувшись, чоловік залишився в Україні волонтером. Він жив із переселенцями на Львівщині, а після деокупації поїхав із гуманітарною допомогою на Київщину.

Та невдовзі чоловік загубив документи і йому довелося повернутися додому. Там Карім створив асоціацію зі збору коштів на потреби українців, а сам вирішив, що поїде у благодійну велоподорож з Європи в Україну. На підготовку витратив майже пів року, бо вчитися їздити на двоколісному довелося з нуля.

– Коли я був малий, у мене був триколісний велосипед і це був мій увесь досвід. Коли я взяв дорослий велосипед, я навіть не пам’ятав, як його правильно тримати. Моя дружина спершу сказала “Ні, ліпше займися домашніми справами, прибери подвір’я чи щось відремонтуй”. Але я її переконав. Мене дуже підтримали мої діти, – зізнається Карім Лунісі.

Скласти детальний маршрут допомогла донька, тож Карім вирушив із французького Порніше. Попереду було шість країн і тисячі кілометрів. Ночувати доводилося у хостелах, а інколи в наметі.

– Важко було фізично, не всі дороги в Європі пристосовані до велосипеда. Я часто блукав, також доводилося їхати жвавими трасами поміж машинами, а це небезпечно, – згадує чоловік.

За два місяці Карім таки доїхав до Львова. Там зробив невеличку перерву й рушив до столиці. Зізнається, що усвідомлював усі ризики через регулярні обстріли росіян.

– Коли я вийшов на пенсію, то вирішив здійснювати всі свої бажання. Мені не було страшно померти від ракетного обстрілу, тому що краще загинути, коли ти всі свої цілі реалізував. А допомогти українцям – це моє бажання, – пояснює француз.

Зараз чоловік повернеться додому у Францію, але сподівається уже скоро приїхати в Україну з допомогою. За час подорожі Каріму вдалося зібрати понад €1,7 тис. За ці гроші чоловік хоче придбати генератори та медичні аптечки для військових.

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Вчився крутити педалі з нуля: 70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям

Франція
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