От байрактара до княгини Ольги: в Украине тренд на патриотические тату
Байрактары, княгиня Ольга, географические контуры Украины и национальные символы – в Украине безумный спрос на патриотические тату. Также в тренде калина, подсолнухи и васильки на желто-голубом фоне. Какие татуировки делают украинки во время войны?
Рита набила на ключицах байрактары. Турецкие оперативно тактические беспилотники для девушки символизируют борьбу с врагом и поддержку союзников.
— Я не уверена в том, сколько мне еще удастся прожить, но очень хочется то время, которое отведено мне, прожить с полным восторгом от того, что я делаю со своим телом, от того, какими смыслами я наделяю свою внешность, — признается девушка.
У Арины через три недели после начала полномасштабной войны появилась новая спутница на всю жизнь – княгиня Ольга.
— Я думаю, мы все хорошо знаем княгиню Ольгу по истории с местью древлянам. Я думаю, что понятно, с кем отождествляются у меня в этой истории древляне, – шутит Арина.
Тату-мастер Лика до войны делала минималистичные эскизы в акварельном стиле – цветы, птички и бабочки. Теперь клиентки просят, чтобы нежные рисунки были на желто-голубом фоне. Модными стали еще и надписи на теле – чаще всего набивают “вільна”, “незламна”, а также “Україна” на разных языках.
Психологи говорят, что люди делают татуировки, когда хотят рассказать свою историю. Это определенный якорь, свидетельствующий о новом жизненном этапе и принадлежности к определенной социальной группе.
– Национальность украинца нам дается по праву рождения. А вот идентичность – она формируется. И у многих из нас она имела такой образ. А сейчас, во время войны она углубляется, она утверждается. И эта патриотическая татуировка дает возможность заявить всему миру о своей принадлежности к украинской нации, — говорит психолог Марина Диденко.
Впрочем, если вы планируете стать донором крови, врачи советуют отложить татуировки до победы. После процедуры сдавать кровь нельзя полгода.