Від байрактара до княгині Ольги: в Україні тренд на патріотичні тату

Байрактари, княгиня Ольга, географічні контури України та національні символи – в Україні шалений попит на патріотичні тату. Також у тренді калина, соняхи та волошки на жовто-блакитному тлі. Які татуювання роблять українки під час війни?

Рита набила на ключицях байрактари. Турецькі оперативно-тактичні безпілотники для дівчини символізують боротьбу з ворогом і підтримку союзників.

– Я не певна стосовно того, скільки мені ще вдасться прожити, але дуже хочеться той час, який відведений мені, прожити з повним захватом від того, що я роблю зі своїм тілом, від того, якими сенсами я наділяю свою зовнішність, – зізнається дівчина.

В Аріни через три тижні після початку повномасштабної війни з’явилася нова супутниця на все життя – княгиня Ольга.

Зараз дивляться

– Я думаю, ми всі найкраще знаємо княгиню Ольгу через історію з помстою древлянам. Я думаю, що зрозуміло, з ким ототожнюються в мене в цій історії древляни, – жартує Аріна.

Тату-майстриня Ліка до війни робила мінімалістичні ескізи в акварельному стилі – квіти, пташки та метелики. Тепер клієнтки просять, аби ніжні малюнки були на жовто-блакитному тлі. Модними стали ще й написи на тілі – найчастіше набивають “вільна”, “незламна”, а також “Україна” різними мовами.

Психологи кажуть, люди роблять татуювання, коли хочуть розповісти свою історію. Це певний якір, який свідчить про новий життєвий етап і приналежність до певної соціальної групи.

– Національність українця нам дається за правом народження. А от ідентичність – вона формується. І в багатьох із нас вона мала такий образ. А зараз, під час війни вона поглиблюєтьтся, вона затверджується. І оце патріотичне татуювання воно дає можливість заявити усьому світові про свою приналежність до української нації, – каже психологиня Марина Діденко.

Втім якщо ви плануєте стати донором крові, лікарі радять відкласти татуювання до перемоги. Після процедури здавати кров не можна пів року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.