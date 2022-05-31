Від байрактара до княгині Ольги: в Україні тренд на патріотичні тату
Байрактари, княгиня Ольга, географічні контури України та національні символи – в Україні шалений попит на патріотичні тату. Також у тренді калина, соняхи та волошки на жовто-блакитному тлі. Які татуювання роблять українки під час війни?
Рита набила на ключицях байрактари. Турецькі оперативно-тактичні безпілотники для дівчини символізують боротьбу з ворогом і підтримку союзників.
– Я не певна стосовно того, скільки мені ще вдасться прожити, але дуже хочеться той час, який відведений мені, прожити з повним захватом від того, що я роблю зі своїм тілом, від того, якими сенсами я наділяю свою зовнішність, – зізнається дівчина.
В Аріни через три тижні після початку повномасштабної війни з’явилася нова супутниця на все життя – княгиня Ольга.
– Я думаю, ми всі найкраще знаємо княгиню Ольгу через історію з помстою древлянам. Я думаю, що зрозуміло, з ким ототожнюються в мене в цій історії древляни, – жартує Аріна.
Тату-майстриня Ліка до війни робила мінімалістичні ескізи в акварельному стилі – квіти, пташки та метелики. Тепер клієнтки просять, аби ніжні малюнки були на жовто-блакитному тлі. Модними стали ще й написи на тілі – найчастіше набивають “вільна”, “незламна”, а також “Україна” різними мовами.
Психологи кажуть, люди роблять татуювання, коли хочуть розповісти свою історію. Це певний якір, який свідчить про новий життєвий етап і приналежність до певної соціальної групи.
– Національність українця нам дається за правом народження. А от ідентичність – вона формується. І в багатьох із нас вона мала такий образ. А зараз, під час війни вона поглиблюєтьтся, вона затверджується. І оце патріотичне татуювання воно дає можливість заявити усьому світові про свою приналежність до української нації, – каже психологиня Марина Діденко.
Втім якщо ви плануєте стати донором крові, лікарі радять відкласти татуювання до перемоги. Після процедури здавати кров не можна пів року.