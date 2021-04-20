Ветра не сдует: почему выгодно строить каркасные дома

Возведение каркасных домов значительно возросло за последний год. Пандемия способствовала широкому распространению в Украине мировой тенденции. Особенно когда люди во время карантина захотели уехать и пожить подальше от города, но выяснилось, что выбор арендованного загородного жилья невелик.

Одноэтажный дом на 120 квадратов в деревне близ Луцка возводят как конструктор. На залитый бетонный фундамент крепят стены.

Древесину предварительно высушивают, чтобы впоследствии не деформировалась. Благодаря точным замерам стены собирают частями в цехе, и сводят уже на строительной площадке.

— Все стены из сухой доски, которая прошла механическую сушку. Древесину никакие вредители не берут, — отметил строитель Сергей Деркач.

Технологию возведения таких каркасных домов заимствовали за рубежом. Впрочем, приспособили под наши условия. Такие дома очень теплые, в отличие от каменных стен.

Люди боятся, что его может сдуть ветром, однако это лишь миф.

Главным преимуществом таких каркасных домов является скорость возведения.

Под ключ такое жилье готовят всего за три месяца. Обойдется такой дом не дороже, чем трехкомнатная квартира.

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