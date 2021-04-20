Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Ветра не сдует: почему выгодно строить каркасные дома

Возведение каркасных домов значительно возросло за последний год. Пандемия способствовала широкому распространению в Украине мировой тенденции. Особенно когда люди во время карантина захотели уехать и пожить подальше от города, но выяснилось, что выбор арендованного загородного жилья невелик.

Одноэтажный дом на 120 квадратов в деревне близ Луцка возводят как конструктор. На залитый бетонный фундамент крепят стены.

Читайте
Строительные услуги онлайн: весной в Дие запустят еще две функции

Древесину предварительно высушивают, чтобы впоследствии не деформировалась. Благодаря точным замерам стены собирают частями в цехе, и сводят уже на строительной площадке.

— Все стены из сухой доски, которая прошла механическую сушку. Древесину никакие вредители не берут, — отметил строитель Сергей Деркач.

Технологию возведения таких каркасных домов заимствовали за рубежом. Впрочем, приспособили под наши условия. Такие дома очень теплые, в отличие от каменных стен.

Люди боятся, что его может сдуть ветром, однако это лишь миф.

Главным преимуществом таких каркасных домов является скорость возведения.

Под ключ такое жилье готовят всего за три месяца. Обойдется такой дом не дороже, чем трехкомнатная квартира.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Черниговщине в рамках Большой стройки капитально обновляют международную трассу М-01
На Черниговщине в рамках Большой стройки капитально обновляют международную трассу М-01
Между Киевом, Ужгородом, Черновцами и Кривым Рогом откроется новое авиасообщение
Между Киевом, Ужгородом, Черновцами и Кривым Рогом откроется новое авиасообщение
На загруженных трассах перед Киевом началась Большая стройка трех транспортных развязок
На загруженных трассах перед Киевом началась Большая стройка трех транспортных развязок
Украинский проект Taryan Towers победил в соревновании International Property Awards
Украинский проект Taryan Towers победил в соревновании International Property Awards
Расследование дела о миллионных убытках при строительстве Охматдета завершено
Расследование дела о миллионных убытках при строительстве Охматдета завершено
На ремонт дорог Киевщины за год потратят более 1 млрд грн
На ремонт дорог Киевщины за год потратят более 1 млрд грн
Проект уникального садика-улья возле Днепра может распространиться во всех областях
Проект уникального садика-улья возле Днепра может распространиться во всех областях
Стадион Металлург в Кривом Роге реконструируют в рамках программы президента
Стадион Металлург в Кривом Роге реконструируют в рамках программы президента
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка