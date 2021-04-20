Вітром не здує: чому вигідно будувати каркасні будинки

Зведення каркасних будинків значно зросло за останній рік. Пандемія посприяла широкому розповсюдженню в Україні світової тенденції. Особливо коли люди під час карантину захотіли виїхати та пожити якомога далі від міста, але з’ясувалося, що вибір орендованого заміського житла невеликий. То у нагоді стали каркасні будинки.

Одноповерховий будинок на 120 квадратів у селі поблизу Луцька складають наче конструктор. На залитий бетонний фундамент кріплять стіни.

Деревину заздалегідь висушують, аби згодом не деформувалася. Завдяки точним замірам стіни збирають частинами в цеху, і зводять вже на будівельному майданчику.

– Всі стіни із сухої дошки, яка пройшла механічну сушку. Деревину ніякі шкідники не беруть, – зазначив будівельник Сергій Деркач.

Технологію зведення таких каркасних осель запозичили за кордоном, кажуть будівельники. Втім, пристосували під наші умови. Такі будинки дуже теплі, на відміну від мурованих стін.

Люди бояться, що його може здути вітром, проте це лише міф.

Та чи не головною перевагою таких каркасних будинків є швидкість зведення.

Під ключ такі оселі готують лише за три місяці. Обійдеться таке житло не дорожче аніж трикімнатна квартира.

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