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Олена Баранова |

VR-турнир и магические трюки. Как RealMatrix отпраздновал первый день рождения

Весело, с большой охотой и азартом юные участники соревновались в VR-турнире и праздновали первый день рождения RealMatrix в эти выходные в сердце столицы.

— Мы в честь лета и дня рождения заведения проводим такие легкие, летние фан-игры. Это больше для того, чтобы порадоваться, что мы год уже работаем.

Среди участников были не только киевляне, но и гости столицы.

Кроме соревнования участники присоединились к шоу и овладели магической молнией, а взрослые наблюдали за соревнованием и решили, что пора приобщаться.

Видеоиграми можно лечиться

Команда Lero, мирового лидера исследований в области здравоохранения, заявила, что видеоигры можно использовать там, где обычные методы лечения недоступны из-за стоимости или местоположения, или как дополнение к традиционным терапевтическим методам лечения депрессии и тревоги.

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