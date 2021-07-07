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Олена Баранова |

VR-турнір та магічні трюки. Як RealMatrix відсвяткував перший день народження

Весело, з неабияким піднесенням та азартом юні учасники змагалися в VR-турнірі та святкували перший день народження RealMatrix цими вихідними в серці столиці.

– Ми на честь літа та дня народження закладу проводимо такі легкі, літні фанові ігри. Це більше для того, щоб порадіти, що ми рік вже працюємо.

Серед учасників були не лише кияни, а й гості столиці.

Окрім змагання учасники долучилися до шоу та опанували магічну блискавку, а дорослі спостерігали за змаганням та вирішили, що час долучатися.

Відеоіграми можна лікуватися

Команда Lero, світового лідера досліджень у галузі охорони здоров’я, заявила, що відеоігри можна використовувати там, де звичайні методи лікування недоступні через вартість або місце розташування, або як доповнення до традиційних терапевтичних методів лікування депресії і тривоги.

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