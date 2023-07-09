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Кристина Гавриш, Журналист Факты ICTV

Требуют доказательства смерти в бою: почему семьям погибших добровольцев отказывают в помощи

Семьи погибших добровольцев уже больше года добиваются, чтобы их родных приравняли к военнослужащим. В частности, этим занимается семья азовца Дениса Котенко с позывным Шкипер. Все потому, что в начале полномасштабного вторжения многие бойцы не успели оформить свой статус или вступили в только что образованные подразделения. Так что после их смерти семьи не могут доказать, что родственники погибли, защищая Украину.

Денис Котенко встал на защиту Украины еще в 2014 году. Когда Россия напала на Украину, он бросил университет и поступил в полк Азов. Участвовал в освобождении Мариуполя, прошел широкинскую операцию. За год до войны начал работать в министерстве ветеранов, но после полномасштабного вторжения не раздумывая бросился защищать страну во второй раз.

Когда Денис погиб, на семью свалилось не только необъятное горе, но и бюрократический ад. Ведь об оформлении в первые недели войны боец не думал. Так что семья не имеет права ни на льготы, ни на выплаты. А у Дениса остался маленький сын. Уже больше года родители обивают чиновничьи пороги. Обращались и в министерство ветеранов, где работал Денис, но там потребовали доказательства того, что боец погиб именно в бою.

В такой ситуации оказалось немало семей защитников-добровольцев, которые в начале великой войны вступили в ряды только что сформировавшихся подразделений, которые не успели официально оформиться.

Брошены на произвол и раненые бойцы-добровольцы. Ветеран Азова Алексей потерял ногу в марте в боях в Ворзеле. Они с побратимами проводили разведку и попали в окружение россиян. Выбраться удалось чудом, но у Алексея срезало ногу. Далее – длительное лечение, реабилитация и протезирование. Все это добровольцы вынуждены оплачивать самостоятельно. Также они не могут получить статус инвалида войны и выплаты за ранения.

Чтобы приравнять добровольцев к участникам боевых действий, еще в апреле прошлого года зарегистрировали законопроект, но принять его нардепы смогли лишь в январе. До сих пор закон так и не заработал – Кабмин никак не мог утвердить дополнительное постановление. Приняли его только в недавно. Теперь раненым добровольцам и семьям погибших следует обратиться с заявлением в министерство ветеранов и собрать папку документов. Труднее всего будет найти свидетелей, которые подтвердят, что защитник получил ранение или погиб в бою.

Азов, бюрократія, Война в Украине, ветерани, доброволець
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