Певица Ирина Федишин впервые после потери дочери показалась в больнице.

Федишин опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с сыновьями и трогательный пост.

Ирина Федишин после потери дочери показалась в больнице

На фотографии Ирина Федишин лежит на больничной койке, а рядом возле нее ее сыновья — Юрий и Олег.

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Ирина Федишин призналась, что каждый новый день и каждая улыбка даются ей с большим трудом, однако она ищет силы, чтобы двигаться дальше и преодолевать испытания.

— Улыбка… Как же тяжело иногда она дается, когда сердце переполнено болью… Но сегодня я хочу подарить вам частицу своего тепла, пусть сквозь боль и слезы, но я очень стараюсь… День за днем, маленькими шагами собираю себя вместе и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги, — поделилась Ирина Федишин.

По словам Федишин, самым большим источником силы для нее стали ее мальчики. Сыновья постоянно окутывают маму заботой, обнимают, интересуются ее самочувствием и радуются каждому проявлению радости на ее лице. Особенно трепетно ​​за состоянием мамы во время пребывания в больнице следил старший сын Юрчик.

— Любовь моих невероятных сынишек, мои два крыла, которые держат меня, ради которых я просыпаюсь и улыбаюсь утром, которые несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий, которые раз за разом говорят мне: Мама, мы вас так любим, вы у нас лучшая, как вы себя чувствуете, — поделилась Ирина Федишин.

Ирина Федишин также выразила глубокую благодарность мужу и продюсеру Виталию Човнику, родителям, родным и всем поклонникам, которые поддерживают ее семью молитвой и теплыми словами.

— Я чувствую, как много людей искренне волнуется за меня, как глубоко вы прониклись нашей болью. Ваши молитвы, сообщения, комментарии, каждое доброе слово – все это согревает мое сердце и придает мне силы. Благодарю вас за столько любви! За человечность, искренность и тепло! Ведь именно любовь сегодня дает мне силы жить дальше, — трогательно резюмировала Федишин.

Напомним, что Ирина Федишин потеряла ребенка 13 октября. Страшным известием поделился ее муж и продюсер Виталий Човник. Сама Ирина Федишин находилась в крайне тяжелом состоянии.

Впоследствии Виталий Човник вышел на связь и рассказал, что видел дочь, однако спасти ее не удалось. Также мужчина посвятил стихотворение маленькой крохе, подписав его – Твой папа.

Некоторое время спустя Ирина Федишин впервые вышла на связь и сообщила, что девочку назвали Вероникой. Федишин рассказала, что ее муж вместе с семьей провели девочку в последний путь.

О третьей беременности Ирины Федишин стало известно в августе, а в сентябре они с мужем Виталием Човником и сыновьями объявили пол ребенка.

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