Я здесь родилась, здесь и умру: как правоохранители эвакуировали ребенка из Авдеевки, несмотря на крики опекуна

Дорога к прифронтовой Авдеевке Донецкой области покрыта воронками от снарядов. Оккупанты накрывают город из артиллерии и авиации. В отделении полиции ни одного уцелевшего окна.

– Сейчас ситуация сложная, неконтролируемая. Город находится под постоянными обстрелами, — говорит участковый офицер полиции ОП №1 Покровского РУП Виталий Степутин.

Задача полицейских – эвакуировать ребенка из зоны фактического ведения боевых действий.

Правоохранители едут в старую часть города, куда прилетает больше всего. До позиций врага – около километра.

Местные уже привыкли к канонаде, их не удивишь звуками взрывов. Чем дальше до старой части – тем более постапокалиптические картины можно увидеть.

Мальчик Саша живет вместе с опекуном. Женщина уезжать не хочет. Правоохранители вручили ей документ – решение военной администрации Авдеевки.

Согласно постановлению правительства, принятому летом, за отказ эвакуировать приемных детей с горячих точек воспитателей могут лишить права опеки.

Сашу должны эвакуировать в Киевскую область. Там его ждет родная тетя.

– А в Киеве прилетать не будет, да? Сейчас везде прилетает! — кричит опекун.

Женщина собирает вещи мальчика и признает, что в городе даже минута не проходит без стрельбы и прилетов.

– Знала, что надо где-то в другом месте прятаться, чтобы меня никто не нашел. Я его не держу насильно! Но я не уеду никуда! Не хочу никуда ехать, я здесь родилась и буду жить. Ну и умру здесь, какая разница? На Родине, – говорит женщина.

Несколько недель назад в Авдеевке – в той же части города, где проживает Саша, умерла 6-летняя девочка. Ее дедушка с бабушкой неоднократно отказывались от эвакуации, несмотря на предложения волонтеров.

Из-за постоянных российских обстрелов семья 9-й месяц жила в подвале. Когда у девочки произошло сердечное приступ — помочь было некому, город почти полностью парализован.

По данным военной администрации, в Авдеевке еще в январе оставалось 2,5 тыс. жителей, в том числе дети.

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