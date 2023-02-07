Я тут народилася, тут і помру: як правоохоронці евакуювали дитину з Авдіївки попри крики опікунки

Дорога до прифронтової Авдіївки Донецької області вкрита вирвами від снарядів. Окупанти накривають місто з артилерії та авіації. У відділку поліції жодного вцілілого вікна.

– Наразі ситуація складна, неконтрольована. Місто, перебуває під постійними обстрілами, – каже дільничний офіцер поліції ВП №1 Покровського РУП Віталій Степутін.

Завдання поліцейських – евакуювати дитину із зони фактичного ведення бойових дій.

Правоохоронці їдуть до старої частини міста, куди прилітає найбільше. До позицій ворога – близько кілометра.

Місцеві вже звикли до канонади, їх не здивуєш звуками вибухів. Чим далі до старої частини – тим більш постапокаліптичні картини можна побачити.

Хлопчик Сашко живе разом з опікункою. Жінка виїздити не хоче. Правоохоронці вручили їй документ – рішення військової адміністрації Авдіївки.

Згідно постанови уряду, ухваленої влітку, за відмову евакуювати прийомних дітей з гарячих точок вихователів можуть позбавити права опіки.

Сашка мають евакуювати на Київщину. Там його чекає рідна тітка.

– А в Києві прилітать не буде, так? Зараз скрізь прилітає! – кричить опікунка.

Жінка збирає речі хлопчика і визнає, що в місті навіть хвилина не проходить без стрілянини та прильотів.

– Знала, що треба десь в іншому місці ховатися, щоб мене ніхто не знайшов. Я його не тримаю насильно! Але я не поїду нікуди! Не хочу нікуди їхати, я тут народилася і житиму. Ну і помру тут, яка різниця? На Батьківщині, – каже жінка.

Кілька тижнів тому в Авдіївці – в тій же частині міста, де мешкає Сашко, померла 6-річна дівчинка. Її дідусь з бабусею неодноразово відмовлялися від евакуації, попри пропозиції волонтерів.

Через постійні російські обстріли родина 9-й місяць жила в підвалі. Коли у дівчинки стався серцевий напад – допомогти було нікому, місто майже повністю паралізоване.

За даними військової адміністрації, в Авдіївці ще в січні лишалося 2,5 тис. мешканців, серед них – діти.

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