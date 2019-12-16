Как немецкий фермер ведет бизнес в Украине и почему ждет открытия рынка земли

На Прикарпатье немецкий фермер уже пять лет занимается органическим земледелием – выращивает зерновые без синтетических или химических удобрений. У Михаэля Дильмана 320 га поля. Фермер готов инвестировать в собственное дело в Украине, но делает это пока с опаской, потому что наделы – в аренде. Зная о преимуществах открытого рынка земли в его стране, господин Дильман ждет перезагрузка рынка земли, даже если она ему по новому закону не достанется.

Михаэль Дильман фермер в 15-м поколении.

В Германии у него почти тысяча гектаров зерновых. Заботится об органическом земледелии – говорит, в Украине земля для этого идеальная. Поэтому уже пять лет на Прикарпатье выращивает пшеницу, рожь, овес и спельту. Хотя постоянно Михаэль здесь не живет, но ежемесячно приезжает, потому что на своих полях все делает самостоятельно. Он и агроном, и бухгалтер.

Он убежден, что за органическим земледелием будущее, но украинцы пока не готовы платить дороже. Только 10% продукции реализуют здесь, остальное везут в Европу.

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Чтобы развивать дело в Германии, Дильман получил помощь от государства – купил 300 га земли. Банк дал кредит на строительство. Помещение, где обустроили мастерские и склады, фермеру продали за евро. В Украине мужчина ютится в остатках колхозных складов. Но узаконить их не может до сих пор.

Ежедневно на предприятии работают шесть рабочих. Половина раньше зарабатывала за рубежом. Многих удивляет отношение фермера к земле.

В дело в Украине немецкий аграрий инвестировал миллион евро. Поэтому очень рассчитывает на перезагрузку рынка земли. Объясняет: государство должно прописать такие правила, чтобы землю покупали только фермеры. Это должно быть семейное дело. А если покупать будут корпорации – тогда все пойдет насмарку.

Когда Михаэль говорит об Украине или Прикарпатье, говорит – мы. У него пятеро сыновей, они живут в Германии. Один уже получил половину отцовской хозяйки и также занимается органическим земледелием. Младшие еще учатся. Фермер опровергает страхи о том, что украинские земли для иностранцев только сырьевой придаток. Потому что уверен: один из его сыновей будет здесь жить.

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