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Хорошие урожаи и выгодные цены. Как работает рынок земли в Германии

Пока украинские депутаты готовят ко второму чтению законопроект о открытом рынке земли, Факты решили поинтересоваться, как работает этот рынок в Германии. Земля в этой стране давно в частной собственности, продают ее как владельцы, так и государственные компании.

Земельный участок на севере Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт отец Клауса Дилмана приобрел 25 лет назад. Теперь у семьи 600 гектаров земли, где выращивают пшеницу, рожь, и горох. За год собирают около 4 тонн каждой культуры, землю покупали постепенно у частных владельцев и у государства.

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В Германии земля сельскохозяйственного назначения стоит в среднем 20-25 тыс. евро за гектар. А в густонаселенных федеральных землях и там, где почвы особенно плодородные, стоимость может достигать 50-60 тыс. евро за гектар. Кроме частных владельцев, государственную землю в Германии продают специальные государственные компании.

В Германии нет ограничений на покупку и количество земли в одни руки. Правда, концентрация земли в собственности крупных аграрных корпораций здесь редкость. Они преимущественно берут землю в аренду, поскольку так дешевле.

Семья Дилман арендует также земельный участок в Украине, неподалеку Ивано-Франковска и выращивает там пшеницу и овес. Однако убеждают, что арендованная земля не надеженый актив.

С открытием рынка земли, инвестиционная привлекательность Украины возрастет. Однако, учитывая опыт Германии, также стоит отдавать предпочтение малым предпринимателям, которые будут обрабатывать собственную землю и работать на благо государства.

Напомним, перед вторым чтением в закон о рынке земли добавят запрет на продажу иностранцам, а также снизят лимит на продажу земли в одни руки.

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