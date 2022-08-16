Как подготовиться к отопительному сезону в условиях войны — советы эксперта

В Минрегионе сообщили, что Украина уже на 70% готова к сверхсложному отопительному сезону.

Между тем исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк в эфире национального телемарафона рассказал, как каждый из нас может подготовиться к холодам.

В частности, он назвал риски для потребителей, которые пользуются индивидуальными газовыми котлами. Это возможное отсутствие газа и электроэнергии. Если не будет света, то все индивидуальные газовые котлы остановятся.

Поэтому эксперт советует украинцам, которые раньше сталкивались с перебоями электричества, и тем, чей дом находится в зоне, которая может остаться без света, иметь на здание или этаж резервный генератор питания.

В то же время массово покупать обогреватели индивидуально не самая лучшая идея. Ведь электросети могут просто не выдержать нагрузки. Потому эксперт советует решать проблему совместно.

– Я хотел бы подчеркнуть, что общая мощность газовых приборов в 2-2,5 раза превышает мощность наших электростанций. То есть, мы не можем просто заменить все наши газовые приборы, газовые котельные на электрические. Поэтому, если мы переходим на электроэнергию, то ее нужно экономить. К примеру, максимум греть одну комнату, а не всю квартиру, – объяснил Святослав Павлюк.

Жителям домов с централизованным отоплением эксперт рекомендует заблаговременно составить план, куда можно будет уехать в случае необходимости, если отопления не будет несколько дней.

Также, по мнению Святослава Павлюка, органы местного самоуправления должны продумать и организовать пункты обогрева.

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