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Як привчити українців боротися з корупцією: досвід США

Громадські організації можуть мати реальний вплив на владу. Таку систему нині побудували у США. Там громадські діячі боряться з корупцією та висловлюють позицію народу з будь-якого питання, а чиновники змушені до них прислухатися.

У самому центрі Нового Орлеана обвалився недобудований готель. Через це загинуло троє людей, ще кілька десятків були поранені. Причиною виявилась відсутність перевірки неякісного будівельного проекту.

Новоорлеанський громадський діяч Кіф Твітчел вважає це яскравим зразком корупції у владі. Та каже, що завдяки зусиллям громади її вдалося подолати.

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Будівлю в центрі Нового Орлеана, яку хотіли перебудувати, зіпсувавши її вигляд, під тиском громадськості вдалося зберегти, а невдалі проекти відкинути.

Колишній прокурор Рафаель, який очолює кримінальну комісію міста, каже, що громадська організація стежить, щоб правоохоронці, суди та влада працювали чесно. Один з механізмів – це скарги на корупціонерів.

Свої механізми комісія удосконалює вже майже 60 років. Її створили за ініціативи міської влади, щоб перевірити місцевих чиновників. Та результати аудиту були такими невтішними, що комісію розігнали. Тоді люди продовжили свою роботу як громадська організація, вже за підтримки бізнесу. Авторитет громадської організації тепер такий, що влада знову запрошує до спільної роботи.

Громадські організації у США – це реальний інструмент впливу на владу, оскільки не зважати на думку громади не так вже й легко.

Віталій Шабунін в Україні робить те, що і американські активісти в США. Центр протидії корупції моніторить використання бюджету. Каже, що нині влада більш готова дослухатися до громадського сектору.

От тільки фахівців мало, а фінансування знайти непросто. Ще одна причина, що самі українці не готові так прискіпливо рахувати бюджетні, а фактично свої гроші.

Цю рису можна виховати, переконані американці. В США вже з шкільної лави привчають бути волонтером, а ще вірити в те, що саме ти можеш змінити країну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.

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