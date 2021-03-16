Як здорожчання нафти вплине на ціни на бензин в Україні

Рік тому в світі стався один із найбільших обвалів цін на нафту. Через падіння попиту за барель чорного золота давали в межах 28 доларів і навіть менше.

Але зараз, на тлі прогнозів про економічне відновлення, нафта впевнено відвойовує втрачені позиції. Барель коштує майже $70.

Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує стрімке зростання економіки. Усе – завдяки вакцинації. Очікується, що ВВП зросте на понад 5,5%, а до середини 2021 року світове виробництво досягне рівня, який був до пандемії

Прогноз для України – трохи стриманіший, але теж позитивний: плюс 4%.

– Це американські глобальні банки кажуть, це кажуть світові фінансові інститути й українські інвестиційні банки. Тому зростання в межах 4-5% цілком реалістичне, так само, як і зростання світової економіки, – запевнив інвестбанкір Dragon Capital Сергій Фурса.

Тож схоже, що період дешевих енергоресурсів добігає кінця. Для споживачів цю новину важко назвати приємною. Але для економіки в цілому – це добре, кажуть експерти. Адже світова енергетика нарешті отримала шанс вийти з затяжної кризи.

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Минулий рік для нафтогазової галузі став чи не найскладнішим в історії.

Відновлення світового попиту на енергоресурси допоможе уникнути нової паливної кризи в майбутньому, сподіваються експерти. А споживачам природного газу радять економити на довгострокових цінових пропозиціях.

Завдяки фіксованій річній ціні газу споживачам не будуть страшні будь-які сезонні коливання. Так, минулого року виграли ті, хто ще влітку купив блакитне паливо на весь зимовий сезон.

Як в Україні зросли ціни на пальне за рік

За рік в Україні здорожчали всі види пального у середньому на 2,5%.

За даними Держстату, у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го ціна на бензин А-92 була на 2,6% вищою і в середньому по Україні становила 26,07 грн за 1 л.

Детальніше про те, як в Україні зрости ціни на пальне за рік, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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