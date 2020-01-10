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Елка или ВДНХ: куда пойти в Киеве на выходные

На отдых еще есть два дня, а дальше к активной работе. У нас осталась субботу и воскресенье, чтобы побыть с друзьями и родными, потому что на Щедрый вечер выходного уже никто не даст. Поэтому Факты расскажут, как и где эти дни можно провести интересно, полезно и весело.

Читайте: Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Более десятка локаций предлагает фестиваль Зимняя страна в столичном Выставочном центре.

На Певческое поле, где проходит Фестиваль гигантских китайских фонарей, лучше идти часа после 16. В темноте цвета и фактуры проявляются лучше.

Совершенно бесплатно, экономно или по-богатому можно погулять возле главной елки страны на Софийской площади. Смотрите больше в сюжете Татьяны Наконечной.

Факты ICTV ранее писали про календарь праздников на январь 2020.

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