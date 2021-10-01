С 1 октября водителям нужно включать фары за городом: какой размер штрафа

С 1 октября украинские водители обязаны включать дневные ходовые огни на трассах вне населенных пунктов. Об этом идется в п. 9.8 ПДД.

Правило действует с 1 октября по 1 мая, и распространяется на все механические средства передвижения — авто, велосипеды, электросамокаты. Это связанно короткими световыми днями, туманами и дождями, во время которых опасность на дороге возрастает. Включенный свет снижает риск ДТП на дорогах.

Стоит учесть, что в погодных условиях с плохой видимостью разрешено использовать противотуманные фары, а дальний свет можно включать только в том случае, если он не будет ослеплять встречных водителей.

Наказания за выключенные ближний свет за пределами города тоже предусмотрены. Согласно п. 9.8 ПДД, штраф за это нарушение составляет от 425 до 510 грн.

Что касается нарушений, в последнее время на улицах городов появилось огромное количество владельцев электросамокатов, которые часто передвигаются по дороге. Судя по статистике Opendatabot, на конец сентября в реестре судебных решений числятся 16 ДТП с участием электросамокатчиков.

Штрафы выписывают в зависимости от тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшей стороне — в двух случая сумма превысила 100 тыс. грн.

В Украине владельцев электросамокатов приравнивают к водителям транспортных средств, и ответственность за нарушение ПДД будет аналогична нарушению на авто.

Электрический самокат — это механическое средство, и в случае езды за пределами города водитель также должен включить свет.

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