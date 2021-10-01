З 1 жовтня водіям потрібно вмикати фари за містом: який розмір штрафу

З 1 жовтня українські водії зобов’язані вмикати денні ходові вогні на трасах поза населеними пунктами. Про це йдеться у п. 9.8 ПДР.

Правило діє з 1 жовтня по 1 травня, і поширюється на всі механічні засоби пересування — авто, велосипеди, електросамокати. Це пов’язано короткими світловими днями, туманами та дощами, під час яких небезпека на дорозі зростає. Увімкнене світло знижує ризик ДТП на дорогах.

Варто врахувати, що в погодних умовах з поганою видимістю дозволено використовувати протитуманні фари, а дальнє світло можна вмикати тільки в тому випадку, якщо воно не буде осліплювати зустрічних водіїв.

Покарання за вимкнене ближнє світло за межами міста теж передбачені. Згідно п. 9.8 ПДР, штраф за це порушення становить від 425 до 510 грн.

Що стосується порушень, останнім часом на вулицях міст з’явилася величезна кількість власників електросамокатів, які часто пересуваються дорогою. Судячи зі статистики Opendatabot, на кінець вересня в реєстрі судових рішень числяться 16 ДТП за участю електросамокатників.

Штрафи виписують залежно від тяжкості нанесених тілесних ушкоджень потерпілій стороні — у двох випадках сума перевищила 100 тис. грн.

В Україні власників електросамокатів прирівнюють до водіїв транспортних засобів, і відповідальність за порушення ПДР буде аналогічна порушенню на авто.

Електричний самокат — це механічний засіб, і в разі їзди за межами міста водій також повинен увімкнути світло.

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