З порушеннями і без міжнародних спостерігачів: у РФ завершились вибори до Держдуми

У Росії завершилися вибори депутатів до Державної Думи – нижньої палати парламенту, а також губернаторів у 12-ти регіонах країни. Вони тривали три дні – з п’ятниці 17 до неділі 20 вересня.

Голосування пройшло без жодних сюрпризів. На виборах перемагає правляча партія Єдина Росія. Ще до голосування Кремль зачистив опозиційних кандидатів та обмежив у правах незалежні ЗМІ.

Всюди, де голоси рахували нормально, Єдина Росія програла кандидатам Розумного голосування. Це стратегія, розроблена штабом опозиціонера Олексія Навального у 2019 році, яка дає змогу знижувати результати партії влади. Кремль перед виборами усіма способами намагався Розумне голосування придушити.

Також росіяни мали змогу голосувати онлайн. Однак і тут не все просто. Наприклад, результати електронного волевиявлення у Москві Центрвиборчком оприлюднив із затримкою. Стежили за перебігом голосування тільки російські спостерігачі. Міжнародних не було – Росія поставила неприйнятні умови до їхнього залучення.

Західні країни ще перед голосуванням офіційно попередили – якщо будуть зафіксовані порушення, вибори не визнають. А вони були. Зокрема, підозріло масове голосування вдома, вкидання бюлетенів та їхня подвійна нумерація.

Масові аномалії фіксували і у Санкт-Петербурзі. Там сталося кілька сварок на дільницях, опозиційних кандидатів не пускали спостерігати за підрахунком.

Під час одного скандалу член виборчкому перекинув урну, бюлетені розсипалися і тепер вважатимуться недійсними. На кількох дільницях членів комісій показово затримали. Втім, скоро й відпустили.

А до Ростовської області на голосування безкоштовно звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. Хоча досі, щоб дістатися з Донецька до Ростовської області, потрібно було заплатити 550 рублів.

Перевезення було добре організоване, навіть забезпечили сухпайки. А декому російські паспорти роздавали прямо перед дільницями. За даними російської влади, на виборах проголосували понад 150 тис. жителів Донбасу.

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