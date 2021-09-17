Украина введет санкции из-за выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях — Данилов

Украина введет санкции из-за выборов в Государственную думу России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Санкции введут также в отношении международных наблюдателей.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 17 сентября.

— Подавляющее большинство санкций касаются вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей – это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны, — рассказал он.

По его словам, СНБО уже отработало первый список таких лиц. Он сказал, что все без исключения такие лица в скором времени указом президента попадут под санкции.

Напомним, с сегодняшнего дня в России начинаются выборы в Госдуму, но проходят они без наблюдателей, с многочисленными манипуляциями, преследованием критиков режима и запугиванием избирателей.

Процесс растянули на три дня: проголосовать можно на участках, отправить бюллетень по почте или даже поставить галочку онлайн.