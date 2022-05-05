Общая мобилизация будет опасна для экономики России – военный эксперт

Общая мобилизация, которую 9 мая может объявить в России глава Кремля Владимир Путин, станет очень опасной мерой для не слишком устойчивой экономики страны.

Такое мнение в эфире марафона национальных телеканалов высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

По его убеждению, общая мобилизация России сейчас не нужна, ведь это не обязательное условие продолжения войны.

– Интенсивность боевых действий не столь высока, что требует полного напряжения всех боевых мощностей российского государства, – говорит эксперт.

Кроме того, добавляет Сергей Грабский, у России есть значительные проблемы с обеспечением и транспортировкой мобилизованных.

– Очень сложно оценить сегодня базу мобилизационного развертывания России. Несмотря на заявления о подготовке и усилении оборонного комплекса, реальных свидетельств того, что сосредоточенно накапливались материальные средства и боевая техника для ведения полномасштабных боевых действий, не наблюдалось, – отмечает военный эксперт.

Учитывая это, предполагает Сергей Грабский, Россия вряд ли может провести общую мобилизацию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

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