Общая мобилизация будет опасна для экономики России – военный эксперт
Общая мобилизация, которую 9 мая может объявить в России глава Кремля Владимир Путин, станет очень опасной мерой для не слишком устойчивой экономики страны.
Такое мнение в эфире марафона национальных телеканалов высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.
По его убеждению, общая мобилизация России сейчас не нужна, ведь это не обязательное условие продолжения войны.
– Интенсивность боевых действий не столь высока, что требует полного напряжения всех боевых мощностей российского государства, – говорит эксперт.
Кроме того, добавляет Сергей Грабский, у России есть значительные проблемы с обеспечением и транспортировкой мобилизованных.
– Очень сложно оценить сегодня базу мобилизационного развертывания России.
Несмотря на заявления о подготовке и усилении оборонного комплекса, реальных свидетельств того, что сосредоточенно накапливались материальные средства и боевая техника для ведения полномасштабных боевых действий, не наблюдалось, – отмечает военный эксперт.
Учитывая это, предполагает Сергей Грабский, Россия вряд ли может провести общую мобилизацию.
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