Загальна мобілізація буде небезпечною для економіки Росії – військовий експерт

Загальна мобіліцізація, яку 9 травня може оголосити в Росії очільник Кремля Володимир Путін, стане дуже небезпечним заходом для не надто стійкої економіки країни.

Таку думку в ефірі марафону національних телеканалів висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський.

На його переконання, загальна мобілізація Росії зараз не потрібна, адже це не є обовзковою умовою продовження війни.

– Інтенсивність бойових дій не настільки висока, що потребує повного напруження всіх бойових потужностей російської держави, – говорить експерт.

Крім того, додає Сергій Грабський, Росія має значні проблеми із забезпеченням та транспортуванням мобілізованих

– Дуже важко оцінити сьогодні базу мобілізаційного розгортання Росії. Попри заяви про підготовку та посилення оборонного комплексу, реальних свідчень того, що зосереджено накопичувалися матеріальні засоби та зборойна бойова техніка для ведення повномасштабних бойових дій, не спотерігалося, – зауважує військових експерт.

З огляду на це, припускає Сергій Грабський, навряд чи Росія спроможна провести загальну мобілізацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

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